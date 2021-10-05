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Roket Yarışması Türkiye 3'üncüsü olan Gökova Roket Takımı'ndan valiye ziyaret

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Roket Yarışması Türkiye 3'üncüsü olan Gökova Roket Takımı'ndan valiye ziyaret

Ziyarette Gökova Roket Takımı geliştirdikleri proje hakkında Vali Orhan Tavlı'ya bilgi verdi.

21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen ve dünyanın en büyük havacılık, uzak ve teknoloji festivali olan Teknofest 2021'de ilimizi başarıyla temsil eden Gökova Roket Takımı öğrencileri Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Gökova Roket Takımı, tasarlayıp ürettikleri roketin, hedef orta irtifaya erişmesi, roket içerisinde taşınan asgari 4 kilogramlık faydalı yükün roketten çeşitli yöntemlerle ayrılması hem roket bileşenleri hem de faydalı yükün paraşütle yere sağlam indirilerek kurtarılması aşamalarını başarıyla tamamladığından bahsetti.

Vali Orhan Tavlı TEKNOFEST 2021'de "Roket Yarışması Orta İrtifa" kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Ula Gökova Adile Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Turgutalp Ünsal, Ömer Eroğlu, Atalay Can Yaraşlı, Ali Öner ile öğretmenleri Şükrü Can Gökovalı ve Mehmet Demir'e hediyelerini takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, "İlimizi gururlandıracak başarılı projelere imza atan ve bu projelerde emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarında emekleri bulunan anne ve babalarını, öğretmenlerini, okul yöneticilerimizi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yetkililerini tebrik ediyorum. Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum "dedi.

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Haber: Roket Yarışması Türkiye 3'üncüsü olan Gökova Roket Takımı'ndan valiye ziyaret - Haberler
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