Rize'de heyelan; çay bahçesinde toprağın kayma anı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de heyelan; çay bahçesinde toprağın kayma anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel
Rize'de heyelan; çay bahçesinde toprağın kayma anı kamerada

RİZE'nin Güneysu ilçesinde sağanak sonrası çay bahçesinin de bulunduğu sarp arazide heyelan oluştu.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde sağanak sonrası çay bahçesinin de bulunduğu sarp arazide heyelan oluştu. Bu sırada işe gitmek için bölgeden geçen bir kişi, toprak yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Heyelan anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde küçük çaplı heyelanlara neden oldu. Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyünde sağanak sonrası çay bahçesinin yer aldığı sarp arazide de heyelan oluştu. Bu sırada işe gitmek için yolda yürüyen Mustafa Kar, geldiğini fark ettiği heyelandan son anda kaçarak kurtuldu. Tarım arazisinde de hasara neden olan heyelan anı, çevredeki bir evin balkonundaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, dik yamaçtan önce sel sularının aktığı ardından toprak kütlelerinin sürüklendiği yer alıyor, ayrıca o anları kayda alan kişinin 'eyvah' dediği duyuluyor.

'KAÇIP CANIMI KURTARDIM'

Heyelandan kurtulan Mustafa Kar, şunları söyledi:

"Heyelanın geldiği noktanın altındaki araba yolundan, yaya olarak işe gidiyordum. Yukarıdan heyelanın geldiğini görünce ileriye kaçmak istedim ama 'yolu bitiremem' düşüncesiyle geriye doğru kaçıp, canımı kurtardım."


Rize'de heyelan; çay bahçesinde toprağın kayma anı kamerada

Rize'de heyelan; çay bahçesinde toprağın kayma anı kamerada

Rize'de heyelan; çay bahçesinde toprağın kayma anı kamerada

Rize'de heyelan; çay bahçesinde toprağın kayma anı kamerada

Rize'de heyelan; çay bahçesinde toprağın kayma anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Hamza Hamzaoğlu
Spor Hamza Hamzaoğlu Mehmet Topal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Vladimir Putin Gazeteler Güzel Sözler Hava Durumu Mehmet Fatih Kemal Kılıçdaroğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rize'de heyelan; çay bahçesinde toprağın kayma anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:13:53. #1.11#