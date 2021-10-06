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REYNMEN INK PARTİDE COŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜNLÜ rap şarkıcısı Reynmen, Cleopatra Ink'in sponsorluğunda gerçekleşen 'The Ink Night Parties' kapsamında Alanya'da ilk konserini verdi.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ÜNLÜ rap şarkıcısı Reynmen, Cleopatra Ink'in sponsorluğunda gerçekleşen 'The Ink Night Parties' kapsamında Alanya'da ilk konserini verdi.

Rap ve pop şarkılarıyla ünlenen Reynmen, Cleopatra Ink'in sponsorluğunda gerçekleştirilen 'The Ink Night Parties' kapsamındaki Illusion Event Hall'de yapılan partide sahneye çıktı. Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, Alanya'daki ilk sahnesinde yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 1,5 saat konser veren Reynmen, "Bu kadar fantastik bir mekan beklemiyordum. Gerçekten harika bir atmosfer. Alanya halkı çok şanslı. Burada örnek alınacak güzellikte bir mekan yaratılmış. Galiba büyülendim" dedi.

Sahnede yaşadığı göğüs ağrısı sebebiyle konsere kısa mola veren ünlü şarkıcı daha sonra yeniden sahneye çıkarak dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla söyledi.

Ayrıca konserde Cleopatra Ink dövme sanatçıları tarafından ücretsiz olarak minimal dövmeler de yapıldı.

REYNMEN INK PARTİDE COŞTURDU

REYNMEN INK PARTİDE COŞTURDU

REYNMEN INK PARTİDE COŞTURDU

REYNMEN INK PARTİDE COŞTURDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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