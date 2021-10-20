Retro ne demek? Retro anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Retro kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Retro anlamı ne? Retro ne demek?

RETRO NE DEMEK?

Retro kelimesi aslında geçmişte kalan, eskiden kalan temalar demektir. Gezegenler geri hareket ettiği dönemler, hayatımızda eskide veya geçmişte kalan irili ve ufaklı konuları yeniden önümüze getirirler.

Plüton: Ortalama 5-6 ay kadar geri hareket eder.

Merkür: 4 ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder.

Venüs: 1 buçuk senedir bir yaklaşık 42 gün kadar geri hareket eder.

Uranüs: Geri hareketi ortalama beş ay kadar sürer.

Neptün: Geri hareketi ortalama beş buçuk ay kadar sürer.

Mars: 2 buçuk senede bir yaklaşık 90 gün kadar geri hareket eder.

Jüpiter: 1 buçuk senedir bir 120 gün kadar geri hareket eder.

Satürn: Her sene 130 gün kadar geri hareket eder.

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