Resident Evil serisinin en yeni oyunu olan Resident Evil Village, maddi anlamda Capcom'u bir hayli mutlu etti. Yapılan açıklamalara göre Resident Evil Village satışları 5 milyonu geride bıraktı.

Oyun dünyasının önemli isimlerinden Capcom yaptığı açıklamada Resident Evil Village'ın 5 milyondan fazla sattığını söyledi. Bu sayede Village, 5 milyona en hızlı ulaşan Resident Evil oyunu oldu. Serinin önceki oyunu olan Resident Evil 7'nin 5.1 milyona ulaşması 15 ay sürmüştü. Resident Evil 2 Remake ise 7'den daha iyi bir performans göstererek 11 ayda 5 milyona ulaşmıştı. Ne yazık ki aynısını Resident Evil 3 Remake için söylemek zor, Ocak 2021'de 3.6 milyona ulaşan oyunun henüz 5 milyonu geçip geçmediği ile alakalı bir açıklama yapılmadı.

Resident Evil Village satışları şimdilik çok iyi gitse de, oyunun serinin en iyisi olması için daha uzunca bir yol yürümesi gerekiyor. 2017 çıkışlı Resident Evil 7, remaster ve re-release yapılan Oyunlar dahil edilmediğinde en çok satan Resident Evil oyunu. Çıktığı günden bu yana 10 milyondan fazla satan 7, serinin en çok satan oyunu konumunda. İşin içine re-release ve remaster yapılan oyunları da dahil edince ise işler biraz karışıyor. Yıllarca değişik platformlara portlanmasından dolayı adını sürekli duyduğumuz Resident Evil 4, toplamda 10 milyondan fazla sattı. Oyunun VR'a gelmesi ile beraber bu sayının daha da artması bekleniyor.

Capcom'un en çok satan oyunu ise Monster Hunter: World. 17 milyonluk satış sayısıyla en yakın rakibine bile bir hayli fark atmış olan World, Capcom'un en karlı işlerinden birisi. Ayrıca firmanın yakın bir zamanda çıkardığı Devil May Cry 5 de en çok satan Devil May Cry oyunu oldu. Anlaşılacağı üzere işler Capcom için oldukça güzel ilerlemekte. Her çıkardığı oyunla satışlarını daha da ileriye taşıyan firma oyuncular tarafından da bir hayli seviliyor. Oyuncular Capcom'un yayınlayacağı bir sonraki oyunu merakla beklemekte.

