Resident Evil Village Gelecekte Bedava DLC Alacak

Capcom yoğun istek üzerine ilerleyen zamanlarda Resident Evil Village için bedava DLC çıkaracak.

Resident Evil Village Satışları 5 Milyonu Geride Bıraktı

Capcom'ın Müdür ve İcra Memuru Yoichi Egawa, şirketin bu yıllık raporunu gözeterek gelecek için planlarda yardımcı olan yıllık entegre raporuna göre şirketin gelişim stratejisi ve RE Village için planlanan durumların bu stratejiye nasıl etki ettiği hakkında şu şekilde konuştu:

Senenin başlarında yapılan E3 oturumu ile bir süredir gelen yoğun talebin üstüne yeni bir DLCnin geliştirmede olduğu haberi gelse de yılın ilerleyen zamanlarında Capcom sessizliğini korumuştu. Egawa'nın raporla birlikte gelen ifadesiyle bu DLCnin geleceği ve bedava olduğu kesinleşse de geri kalan pek çok detay hala büyük bir sır.

RE Village için çıkan önceki DLC oyunun Collector's, Deluxe ve Complete versiyonlarıyla gelen Trauma Pack isimli ve genellikle kozmetik içeriklerine sahip bir ek paket olmuştu. Oyunun geliştirme aşamasındaki Ada Wong konseptinin fikirlerini sunmasının dışında bu DLC istediği ilgiyi görememişti. Gelecek yeni bedava DLC'nin bu şekilde kozmetik içerikli mi yoksa hikaye odaklı mı olacağı akıllarda soru işareti yaratsa da Capcom bahsettiği gibi talepler doğrultusunda çalışıyorsa ufak tefek hikayeler görmemiz mümkün olabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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