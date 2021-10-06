Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Üniversitemiz Öğrencileri ile Bir Araya Geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Üniversitemiz Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Üniversitemiz Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 6 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Türkistan yerleşkesinde düzenlenen toplantıda Hazırlık Okulu ve diğer fakültelerde eğitim gören Türkiyeli öğrencilerle bir araya geldi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 6 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Türkistan yerleşkesinde düzenlenen toplantıda Hazırlık Okulu ve diğer fakültelerde eğitim gören Türkiyeli öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Rektör Vekili Tomar, amaçlarının öğrencilerin arz ve taleplerini dinleyerek mümkün olan çözüm yöntemleri üzerinde öğrencilerle entelektüel çerçevede görüş alışverişi yapılmasının sorumluluk olduğunu kabul ettiklerini belirtti. Öğrencilerle sürekli iletişim halinde olmak istediklerini belirten Tomar, öğrencilerle zaman zaman çeşitli faaliyetlerle bir araya geleceklerini ifade etti.

Toplantıda, öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan Tomar, "Değerli öğrencilerimiz, sizlerin buradaki asli göreviniz öğrenciliktir. Sizler bu çizgide kendinizi başarıya götürecek yolları aramalısınız. Bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında aktif rol alarak bunu başarabilirsiniz. Bu alanlarda kazanacağınız başarılar bizi onurlandıracaktır. Üniversite yöneticileri olarak bu konularda sizlerin taleplerinize gereken desteği vermeye hazırız. " diye konuştu.

Tomar, öğrencilerin çok iyi imkanlar içerisinde okumalarını, meslek sahibi olmalarını ve önemli görevlere yükselmelerini görmekten mutluluk duyacağını da ifade etti.

Tweet

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Muslera Mesut Özil Ersun Yanal Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Üniversitemiz Öğrencileri ile Bir Araya Geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:45:25. #1.17#