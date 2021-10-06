Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Üniversitemiz Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 6 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Türkistan yerleşkesinde düzenlenen toplantıda Hazırlık Okulu ve diğer fakültelerde eğitim gören Türkiyeli öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Rektör Vekili Tomar, amaçlarının öğrencilerin arz ve taleplerini dinleyerek mümkün olan çözüm yöntemleri üzerinde öğrencilerle entelektüel çerçevede görüş alışverişi yapılmasının sorumluluk olduğunu kabul ettiklerini belirtti. Öğrencilerle sürekli iletişim halinde olmak istediklerini belirten Tomar, öğrencilerle zaman zaman çeşitli faaliyetlerle bir araya geleceklerini ifade etti.

Toplantıda, öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan Tomar, "Değerli öğrencilerimiz, sizlerin buradaki asli göreviniz öğrenciliktir. Sizler bu çizgide kendinizi başarıya götürecek yolları aramalısınız. Bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında aktif rol alarak bunu başarabilirsiniz. Bu alanlarda kazanacağınız başarılar bizi onurlandıracaktır. Üniversite yöneticileri olarak bu konularda sizlerin taleplerinize gereken desteği vermeye hazırız. " diye konuştu.

Tomar, öğrencilerin çok iyi imkanlar içerisinde okumalarını, meslek sahibi olmalarını ve önemli görevlere yükselmelerini görmekten mutluluk duyacağını da ifade etti.

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