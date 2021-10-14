Rektör Karacoşkun'dan Polateli ilçesine ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Karacoşkun'dan Polateli ilçesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Rektör Karacoşkun'dan Polateli ilçesine ziyaret

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan, Polateli ilçe Kaymakamı Semih Doğanoğlu ile İlçe Jandarma komutanı Hakan Akçay'ı ziyaret etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan, Polateli ilçe Kaymakamı Semih Doğanoğlu ile İlçe Jandarma komutanı Hakan Akçay'ı ziyaret etti.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile birlikte Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu'na iade-i ziyarette bulundu. Rektör Karacoşkun daha sonra Polateli Jandarma Komutanı Hakan Akçay'ı makamında ziyaret etti. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un Polateli ilçesine ziyaretinde yapılabilecek ortak projelerin ele alındığı öğrenildi. - KİLİS

Rektör Karacoşkun'dan Polateli ilçesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Fuat Oktay Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rektör Karacoşkun'dan Polateli ilçesine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 15:24:50. #1.12#