Rektör Çalış: 'Faz-3 çalışmaları çok güzel gidiyor' - Haberler
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Rektör Çalış: "Faz-3 çalışmaları çok güzel gidiyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rektör Çalış:

Yerli aşı TURKOVAC'ın geliştirildiği Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının faz-3 çalışmalarının güzel gittiğini söyleyerek, "Milletimize, toplumumuza ve insanlığa bir hizmet yapabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Yerli aşı Turkovac'ın geliştirildiği Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının faz-3 çalışmalarının güzel gittiğini söyleyerek, "Milletimize, toplumumuza ve insanlığa bir hizmet yapabildiysek ne mutlu bize" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen yerli korona virüs aşısı TURKOVAC ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na bilgiler verdi. Aşının faz-3 çalışmasının bitmesini ve acil kullanıma geçmesini beklediklerini dile getiren Çalış, "Çok gururluyuz. 2020'nin Mart ayından itibaren çok büyük bir çabayla gerek İlaç Uygulama Araştırma Merkezimiz gerek faz-2 çalışmalarının yapıldığı İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezimiz çok büyük emek sarf etti. Şuanda faz-3 çalışması devam ediyor. 5 merkezde faz-3 çalışması yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesidir. İnşallah bu merkezler hızlı bir şekilde çoğalır ve biran önce faz-3 çalışması bitsin diye ümit ediyoruz. Sağlık bakanımızın da 'acil kullanımda son aşamadayız' ifadesi bizi çok memnun etti. Bu çalışmamız YÖK Topluma Hizmet Üstün Başarı Ödülüne layık görüldü. Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü aldık. Milletimize, toplumumuza ve insanlığa bir hizmet yapabildiysek ne mutlu bize. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah biran önce faz-3 çalışması tamamlanır veya aşımız acil kullanıma geçerde hem milletimizle hem de tüm insanlıkla buluşur diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi'nde devam eden faz-3 çalışması ile ilgili de konuşan Rektör Çalış, "Faz-3 çalışmaları hakkında bilgiler veren Çalış, "Şu anda çok güzel gidiyor. Merkezimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Diğer merkezleri ve burayı da Sağlık Bakanlığımız koordine ediyor ama benim aldığım bilgiye göre çalışmalar güzel gidiyor. Biz buradan tüm gönüllülerimize tekrardan duyuru yapalım. Ne kadar çok gönüllü olursa faz-3 çalışması o kadar çok hızlı biter. Özellikle aşı karşıtı olup da TURKOVAC'ı bekleyen vatandaşlarımız var. Aşımızı bekleyen vatandaşlarımıza en azından gönüllü olun hem TURKOVAC'a katkınız olsun hem de aşı olmuş olun diyoruz" diye konuştu.

(Ali Göç/İHA)

Rektör Çalış: Faz-3 çalışmaları çok güzel gidiyor

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Haber: Rektör Çalış: 'Faz-3 çalışmaları çok güzel gidiyor' - Haberler
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