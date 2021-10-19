Rektör Çakar, Büyükelçi Mironko ile bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ruanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko'yu makamında ziyaret etti.

Ruanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Düzce Üniversitesi'nin Ruandalı öğrencilere verdiği yakın destek için teşekkürlerini iletti. Toplantıda Rektör Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi hakkında bilgiler paylaşarak Ruandalı öğrenciler için yaptıkları çalışmalardan söz etti. Düzce Üniversitesi'nin, Ruanda Büyükelçiliği ve Ruanda öğrenci toplulukları iş birliği ile yaptığı etkinliklerle ilgili de bilgiler aktaran Rektör Çakar, yakın gelecekte ilişkilerin daha da geliştirilmesini temenni ettiklerini ifade etti. Ruandalı öğrencilerin sorunları ve önerileri ile yakından ilgilendiklerini belirten Prof. Dr. Çakar, Ruanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko'ya Düzce Üniversitesi'ne verdiği destekleri için de teşekkür etti.

Toplantıda; lisans ve lisansüstü düzeylerde Ruandalı öğrenci sayılarının arttırılması, Ruanda ve Türkiye yükseköğretim kurumları arasında hareketlilik ve proje programlarının aktifleştirilmesi ve özellikle tıp, çevre, ormancılık ve mühendislik alanlarında iş birliklerinin başlatılması konuları üzerinde duruldu. Oldukça yapıcı ve yararlı geçen ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu. - DÜZCE

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