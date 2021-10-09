Red Bull Flick 2021 Türkiye şampiyonu belli oldu - Haberler
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Red Bull Flick 2021 Türkiye şampiyonu belli oldu

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Red Bull Flick 2021 Türkiye şampiyonu belli oldu

ALPARTAY ekibi Helsinki yolcusu!

Türkiye'nin en büyük 2v2 CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick'te yeni şampiyon belli oldu. 8 yeni harita ile yola çıkan Red Bull Flick 2021'in Türkiye Finali, Yapı Kredi Bomontiada Babylon'da gerçekleştirildi.

Amatörden profesyonele tüm oyun severlerin, yılların eskitemediği CS: GO'da 2'ye 2 formatında mücadele ettikleri turnuvada 16 takım play-off turunda mücadele verdi. Red Bull Flick'te Ahmet 'Jaex' Taylan Akgündüz ve Alpar 'Lordlpar' Övünç Öztürk'ün takımı ALPARTAY, 2021 Türkiye şampiyonu oldu.

"Helsinki'de de aynı başarıyı göstermeyi istiyoruz"

Finalde bir önceki şampiyonu yenebildikleri için sevinçli olduğunu söyleyen Ahmet 'Jaex' Taylan Akgündüz, "Final maçına kazanacağımızı inanarak çıktık. Özellikle Alpar arkadaşım çok umutluydu. Aslında onun bu düşüncesi sayesinde kazanacağımıza inanarak başladım bu turnuvaya. Finalde de güzel oynadığımızı düşünüyorum. İlk defa yurtdışına çıkacağımız için heyecanlıyız. Helsinki'de de aynı başarıyı göstermeyi istiyoruz" diye konuştu.

Takımın bir diğer üyesi olan Alpar 'Lordlpar' Övünç Öztürk ise "Gerçekten çok çalıştık ve Red Bull Flick'te şampiyon olduk. Ülkemizi temsil edecek olmak gurur verici" dedi.

Red Bull Flick 2021 TurkNet Invitational'da şampiyon belli oldu

Red Bull Flick'in yanı sıra TurkNet Invitational'da da final heyecanı yaşandı. Birçok profesyonel oyuncunun mücadele verdiği şampiyonada REALENAYI2, GÖRMÜŞ GEÇİRMİŞLER, S3NCEYEZ ve CIKOLATALIBAZDA takımları finalde şampiyonluk için mücadele ederken Red Bull Flick 2020'nin şampiyonları Buğra 'Vesselam' Özdemir ve Furkan 'Spunkie' Güven rakiplerini geçerek TurkNet Invitational şampiyonu oldu.

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