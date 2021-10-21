Rapçi Murda'nın 'uyuşturucuya özendirme' suçundan 10 yıl hapsi istendi

Özden ATİK/ İstanbul, DHA ŞARKILARINDA uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan "Murda" adıyla bilinen rap şarkıcısı Önder Doğan hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Doğan hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak ' Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Murda" olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan'ın (37) "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürüldü.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

YURT DIŞI YASAĞINA İTİRAZDA BULUNDU

Öte yandan Önder Doğan'ın hakkında konulan yurtdışı yasağına karşı itirazda bulunduğu da öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri