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PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu'nun 3. günü tamamlandı!

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PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu'nun 3. günü tamamlandı!

PMPL Türkiye'de ilk Süper Hafta Sonu'nun 3. günü tamamlandı!

PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu'nun 3. günü tamamlandı, S2G Esports zirveyi bırakmadı. İşte tüm hafta sonunun sonuçları!

Süper Hafta Sonu 1. Gün

Süper hafta sonunun ilk gününde S2G Esports rüzgarı esti, başarılı takım 81 puan ile ilk günün birincisi olmuştu. ArdındanBeşiktaş Esports 56 puan ile ikincilik sırayı ve Futbolist49 puan ile üçüncü sırayı almıştı.

Süper Hafta Sonu 2. Gün

Süper hafta sonunun ikinci gününde ise S2G Esports puanını 150'ye çıkartarak birinciliği garantilerken Beşiktaş Esports'da 111 puan ile sıralamada ikinciliği aldı. Üçüncülük ise ilk günü çok iyi tamamlamayan Next Rüya Gaming'in olmuştu

Süper Hafta Sonu 3. Gün

Süper hafta sonunun üçüncü gününe gelirsek S2G Esports dominant bir şekilde zirvenin sahibi oldu. İlk güne iyi başlayamayan Next Rüya Gaming ise ikinciliğin ve son olarak Beşiktaş Esports ise üçüncülüğün sahibi oldu!

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