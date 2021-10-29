PUBG Mobile Pro League Turkey 2. Sezon finalleri 29 Ekim akşamı başlıyor!

PUBG Mobile Pro League Turkey 2. Sezon boyunca en iyi mücadele eden 16 takımın katılım sağladığı PMPL Turkey 2021 2.Sezon Finalleri Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız 29 Ekim Cuma günü saat 19: 00'da başlıyor.

29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ve PUBG Mobile Espor Türkiye YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak finallerde Beşiktaş, Galatasaray ve 1907 Fenerbahçe, Futbolist, fastPay Wildcats ve SuperMassive Blaze gibi tanınmış takımların haricinde pek çok yeni takım da kendini espor dünyasında kanıtlamak için mücadele edecek.

Toplamda üç günlük mücadelenin ardından genel sıralamada ilk 5 sırada yer alacak takımlar 45 bin dolar büyüklüğündeki ödül havuzundan en büyük payı almak ile birlikte PUBG Mobile Pro League - European Championship'e gitmek için gerekli olan bilete de sahip olacak.

İkinci sezonun en iyi beş takımının katılacağı PUBG Mobile Pro League - European Championship'te onları 150 bin dolarlık bir ödül havuzu bekliyor olacak. Etkinliğe temsilcilerimiz ile birlikte Batı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinden toplamda en iyi 16 takım katılacak.

PUBG Mobile Pro League Turkey 2. Sezon finalistleri

S2G Esports

Beşiktaş Esports

Next Rüya Gaming

Futbolist

fastPay Wildcats

Surreal Esports

1907 Fenerbahçe

Getso Esports

Papara SuperMassive Blaze

World Of Wonders

Ben Esports

Galatasaray Espor

Fire Flux Esports

Respect Esports

Fury Esports

Knockout

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