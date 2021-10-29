PUBG Mobile Pro League Turkey 2. Sezon finalleri 29 Ekim akşamı başlıyor!
Türkiye'nin en iyi PUBG Mobile takımları 45 bin dolar büyüklüğündeki ödül havuzu ve PMPL - European Championship bileti için mücadele edecek.
PUBG Mobile Pro League Turkey 2. Sezon boyunca en iyi mücadele eden 16 takımın katılım sağladığı PMPL Turkey 2021 2.Sezon Finalleri Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız 29 Ekim Cuma günü saat 19: 00'da başlıyor.
29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ve PUBG Mobile Espor Türkiye YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak finallerde Beşiktaş, Galatasaray ve 1907 Fenerbahçe, Futbolist, fastPay Wildcats ve SuperMassive Blaze gibi tanınmış takımların haricinde pek çok yeni takım da kendini espor dünyasında kanıtlamak için mücadele edecek.
Toplamda üç günlük mücadelenin ardından genel sıralamada ilk 5 sırada yer alacak takımlar 45 bin dolar büyüklüğündeki ödül havuzundan en büyük payı almak ile birlikte PUBG Mobile Pro League - European Championship'e gitmek için gerekli olan bilete de sahip olacak.
İkinci sezonun en iyi beş takımının katılacağı PUBG Mobile Pro League - European Championship'te onları 150 bin dolarlık bir ödül havuzu bekliyor olacak. Etkinliğe temsilcilerimiz ile birlikte Batı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinden toplamda en iyi 16 takım katılacak.
PUBG Mobile Pro League Turkey 2. Sezon finalistleri
S2G Esports
Beşiktaş Esports
Next Rüya Gaming
Futbolist
fastPay Wildcats
Surreal Esports
1907 Fenerbahçe
Getso Esports
Papara SuperMassive Blaze
World Of Wonders
Ben Esports
Galatasaray Espor
Fire Flux Esports
Respect Esports
Fury Esports
Knockout