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PTT Yardımlaşma Derneği, Samsatlı öğrencilere kitap hediye etti

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
PTT Yardımlaşma Derneği, Samsatlı öğrencilere kitap hediye etti

PTT Yardımlaşma Derneği Adıyaman Şubesi tarafından Samsat ilçesindeki öğrencilere kitap bağışında bulunuldu.

SAMSAT, ADIYAMAN (AA) - PTT Yardımlaşma Derneği Adıyaman Şubesi tarafından Samsat ilçesindeki öğrencilere kitap bağışında bulunuldu.

Kitap dağıtım töreni, Samsat Belediye Başkanı İbrahim Halil Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Adıyaman PTT Başmüdürü Halil Sancaktar, Genel Merkezi Samsun'da bulunan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, Adıyaman Şube Başkanı Güven Aslan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Erdem Özden'in katılımlarıyla gerçekleşti.

İlçede 2017 yılında etkili olan depremde okulları zarar gördüğü için eğitimlerini Samsat Merkez İlkokulu'nda devam eden orta okul öğrencilerine, soru bankası, konu anlatımı, yardımcı kitap ve dünya klasiklerinden oluşan setler hediye edildi.

PTT Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Bayraktar, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün, burada 2017 yılındaki depremi yaşayan kardeşlerimizin kitap ihtiyaçlarını karşıladık, ikramlarda bulunduk, şölen tertip ederek ödüllü yarışmalarla gönüllerine dokunduk. Programımıza katılan tüm misafirlerimize ve çocukların yüzünün gülmesine vesile olan herkese camiamız adına teşekkürü bir borç biliriz." ifadelerini kullandı.

PTT Yardımlaşma Derneği, Samsatlı öğrencilere kitap hediye etti

PTT Yardımlaşma Derneği, Samsatlı öğrencilere kitap hediye etti

PTT Yardımlaşma Derneği, Samsatlı öğrencilere kitap hediye etti

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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