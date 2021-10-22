PTT TEŞKİLATI 181 YAŞINDA

ISPARTA (Habermetre) - Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı'nın ( Ptt ) kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeniyle Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu PTT Baş Müdürü Baki Yılmaz ve PTT çalışanlarını kabul etti.

PTT Teşkilatının bir asırdan fazladır hizmet verdiğini belirten Isparta PTT Baş Müdürü Baki Yılmaz, posta, hizmetlerinin yanında kargo taşımacılığı ile öncü bir kuruluş olduklarını belirterek, Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta'da da il merkezi ve 12 ilçede 211 personel ile vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını kaydetti.

VALİ SEYMENOĞLU, "PTT BİR ÇOK HİZMET İÇİN ÖNCÜLÜK YAPIYOR"

Yaklaşık bir buçuk asır önce kurulan PTT teşkilatının sürekli kendini yenileyerek bu günlere geldiğini söyleyen Vali Ömer Seymenoğlu; "PTT teşkilatı günümüz koşullarına göre kendini sürekli yeniledi. Bankacılık, sigortacılık ve günümüzün olmazsa olmazı olan lojistik konusunda attığı adımlarla piyasada belirleyici ve dengeleyici bir kuruluş olarak sürekli vatandaşlara hizmetine devam ediyor. Bir kez daha PTT camiasını ve çalışan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Ziyarette PTT Baş Müdürü Baki Yılmaz tarafından milli mücadelenin 100. Yılı isimli pul koleksiyonu, Cumhuriyet dönemini anlatan albüm hediye edildi.

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