ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2017 yılında geçirdiği kaza sonrası protez bacakla yaşam mücadelesi veren 40 yaşındaki Aydın Çelik, kendi imkanlarıyla aldığı protezinin bakımı için yardım bekliyor.

Çaycuma'nın Saltukova beldesine bağlı Düz Mahalle'de ikamet eden 40 yaşındaki Aydın Çelik, 2017 yılında geçirdiği trafik kazası sebebiyle severek yaptığı tornacılık mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Sol bacağını kaybeden Çelik, kendi imkanlarıyla aldığı ve bakım zamanı gelen protezi için destek istedi. Geçirdiği trafik kazası sonrası zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Çelik, "2017 yılında trafik kazası geçirdikten sonra engelli sınıfına girdim. Kazadan önce tornacıydım. 20 senelik bir tornacılık tecrübem var. Kazadan sonra mesleğimi devam ettiremediğim için memlekete dönüş yaptım" dedi.

Kullandığı protezi emekli olduğu için devletin karşılamadığını, evinin önündeki atölyesinde el ürünleri yapıp sattığını anlatan Çelik, "Bıçak yapıyorum. Tamamen benim imalatım. İnşallah bu ürünleri satıp para kazanmak istiyorum. Protezimin garantisi bitti, şu an bakımı yapılması lazım ama gücüm yok" diye konuştu. Yürüyüp koşmak istediğini anlatan Aydın Çelik, protezinin bakımı için yardım istedi. - ZONGULDAK