Prof. Dr. Çiftdoğan: Çocuklarda aşılama çok önemli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Dr. Çiftdoğan: Çocuklarda aşılama çok önemli

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Çiftdoğan: Çocuklarda aşılama çok önemli

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, son dönemde çocuklarda Covid-19 vakalarının arttığını belirtip, aşılamanın çok önemli olduğunu söyledi.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, son dönemde çocuklarda Covid-19 vakalarının arttığını belirtip, aşılamanın çok önemli olduğunu söyledi. Çiftdoğan, "Obezite, tip 1 diyabet, kronik akciğer ve kalp hastalığı gibi rahatsızlığı bulunan çocuklarda daha çok yatış olduğunu görmekteyiz" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, çocuklarda Covid-19 vakalarında artış görüldüğünü söyledi. Çiftdoğan, "Covid-19 pandemisinin kontrolünde bizim için en önemli strateji maske, sosyal mesafe ve hijyendi. Artık çok önemli bir silahımız daha var; Covid-19 aşısı. Birçok ülke yetişkin bağışıklamasında çok önemli yol aldı, sıra artık çocuklara geldi ama baktığımızda hala yetişkinler de bile aşıya ulaşamamış ülkeler mevcut. Ülkemizde de 5 Ekim itibarıyla 12 yaş ve üzeri tüm çocuk, ergen ve yetişkinlere Covid-19 ile ilgili bağışıklama hakkı tanımlanmış durumda" diye konuştu.

ERKEN YAŞ GRUBUNDA ARTIŞ

Yüz yüze eğitim için aşılamanın önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çiftdoğan, "Aşılama sadece çocuklarımızı korumakla kalmayıp hem temas ettiği aileleri hem de diğer erişkinler için Covid-19'un kontrolünde önemli bir stratejik yaklaşımdır" dedi.

Son dönemde pediatri ve ergen yaş grubundaki artışa değinen Çiftdoğan, "Özellikle erken yaş grubunda bir miktar artış söz konusu ancak bu olguların önemli bir kısmı ayaktan tedavi edilmekte. Yine obezite, tip 1 diyabet, kronik akciğer ve kalp hastalığı gibi rahatsızlığı bulunan çocuklarda daha çok yatış olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

'MIS-C DEDİĞİMİZ TABLO İLE SAVAŞIYORUZ'

Çocukların aşılanmaması yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Çiftdoğan, "Özellikle risk faktörü olan çocuklarda yatışların olduğunu bilmekteyiz. Yatarak tedavi almalarını gerektirecek hatta oksijen solunum desteği gereksinimi olan bulgularımızın da olduğunu vurguluyoruz. Sadece Covid-19 değil, çocuklarda tanımlanmış özel bir durum var. Covid-19'dan daha çok çocuklarda bu hastalık grubuyla uğraşıyoruz. Covid-19 geçirdikten 4 ay, belki daha fazla zaman sonra çoklu organ inflamasyonuyla giden 'MIS-C' dediğimiz bir tablo ile savaşıyoruz. 'MIS-C' dediğimiz bu durumda kalp yetmezliği, kalp damarlarındaki genişlemeler, ensefalit, daha uzun süreli ateş, karın ağrısı ishal ve döküntüler gibi çoklu organ ve sistemlerde yetmezlikler gibi yoğun bakım ihtiyacı gerektirecek hatta ölümle sonuçlanabilen vakaları görmekteyiz. Sadece çocuklar değil erişkinler için de önemli bir risk teşkil etmekte" dedi.

Prof. Dr. Çiftdoğan, aşılamayla çocukların aile bireyleri ve diğer yetişkinlere Covid-19'u bulaştırmasının önlenebileceğini ve MIS-C'nin de engellenebileceğini vurguladı.

Oğlu Tunahan Koca (4) ile Covid-19'a yakalanan, evli ve 2 çocuk annesi Irmak Koca (25) da hastalık sürecini anlattı. Covid-19'u annesinden kaptıklarını belirten Koca, "Psikolojik olarak insan ister istemez etkileniyor. Sürekli yatmak istiyorsun. Hareket etmek istemiyorsun. Allah'a şükürler olsun ki çocuğumda ise hiçbir olumsuzluk gözlemedim" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca karamsar tabloyu paylaştı, Mehmet Ceyhan nedenini: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor

Bakan Koca karamsar tabloyu paylaştı, Mehmet Ceyhan nedenini: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor

 Profesör, meme kanserinin en çok görüldüğü meslek grubunu paylaştı! Hostesler ilk sırada

Profesör, meme kanserinin en çok görüldüğü meslek grubunu paylaştı! Hostesler ilk sırada

 Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi

Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ali Babacan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Mehmet Ali Erbil Mustafa Keser
Spor Şenol Güneş Mesut Özil Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Prof. Dr. Çiftdoğan: Çocuklarda aşılama çok önemli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:51:38. #1.13#