Prof. Dr. Çiftdoğan: Çocuklarda aşılama çok önemli

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, son dönemde çocuklarda Covid-19 vakalarının arttığını belirtip, aşılamanın çok önemli olduğunu söyledi. Çiftdoğan, "Obezite, tip 1 diyabet, kronik akciğer ve kalp hastalığı gibi rahatsızlığı bulunan çocuklarda daha çok yatış olduğunu görmekteyiz" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, çocuklarda Covid-19 vakalarında artış görüldüğünü söyledi. Çiftdoğan, "Covid-19 pandemisinin kontrolünde bizim için en önemli strateji maske, sosyal mesafe ve hijyendi. Artık çok önemli bir silahımız daha var; Covid-19 aşısı. Birçok ülke yetişkin bağışıklamasında çok önemli yol aldı, sıra artık çocuklara geldi ama baktığımızda hala yetişkinler de bile aşıya ulaşamamış ülkeler mevcut. Ülkemizde de 5 Ekim itibarıyla 12 yaş ve üzeri tüm çocuk, ergen ve yetişkinlere Covid-19 ile ilgili bağışıklama hakkı tanımlanmış durumda" diye konuştu.

Oğlu Tunahan Koca (4) ile Covid-19'a yakalanan, evli ve 2 çocuk annesi Irmak Koca (25) da hastalık sürecini anlattı. Covid-19'u annesinden kaptıklarını belirten Koca, "Psikolojik olarak insan ister istemez etkileniyor. Sürekli yatmak istiyorsun. Hareket etmek istemiyorsun. Allah'a şükürler olsun ki çocuğumda ise hiçbir olumsuzluk gözlemedim" diye konuştu.