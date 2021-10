Prince of Persia: The Sands of Time Remake 2023'e kadar çıkmayabilir

Prince of Persia: The Sands of Time remake, Ubisoft tarafından iki defa ertelendi ve Ubisoft'un Haziran ayındaki E3 basın etkinliğinde bile göstermemesine karar verdikten sonra nereyse radardan düştü.

Fakat Ubisoft oyunun üzerinde hala çalıştıklarını hatırlatan bir duyuru yayınladılar. Prince of Persia'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Prince of Persia: The Sands of Time Remake geliştirme ekibinden güncelleme adı altında bir not paylaştılar. Paylaşılan notta şu sözlere yer verildi:

"Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in hala devam ettiğini, motive edildiğini ve geri bildirimlerinizden ilham aldığını size güvence vermek istiyoruz.

Gelecekte kaydettiğimiz ilerleme hakkında sizi bilgilendireceğiz ve sarsılmaz desteğiniz ve sabrınız için hepinize teşekkür etmek istiyoruz."

Ubisoft üç aylık finansal raporunda Sands of Time Remake'in 2022-23 mali yılı boyunca bir ara çıkmasının beklendiğini doğruladı. Takvim açısından, bu onu 1 Nisan 2022 ile 31 Mart 2023 arasında bir yere koymaktadır.

