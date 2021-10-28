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Polisten sokak hayvanlarına destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Polisten sokak hayvanlarına destek

Mersin polisi, gönüllülerle beraber sokakta aç ve susuz kalan hayvanlara desteğini sürdürüyor.

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, gönüllülerle beraber sokakta aç ve susuz kalan hayvanlara desteğini sürdürüyor. Son olarak Karaduvar, Karacailyas ve Özgürlük mahallelerinde hayvanlara mama ve su desteği veren polisler, açlıktan bitkin düşen bir köpeği de veterinere götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Karaduvar, Karacailyas ve Özgürlük mahallerinde hayvanların aç ve susuz kaldığının ihbarını aldı. Bunun üzerine gönüllülerle birlikte belirlenen mahallelerde çalışma başlatan ekipler, mama ve su desteğinde bulundu.

Ekipler ayrıca açlıktan bitkin düşmüş olan bir kurt melezi köpeğinin de aşılarını yaptırarak, Destek Şube Müdürlüğünün telsiz kademe kampüsüne teslim etti. - MERSİN

Polisten sokak hayvanlarına destek

Polisten sokak hayvanlarına destek

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