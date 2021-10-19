PMYO ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan PMYO eğitim sonu sınav sonuçları hakkında PMYO ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor.
PMYO ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 29-30 Eylül 2021 tarihlerindeyapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına dair detaylar araştırılıyor.
PMYO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
29-30 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınavın sonuçları açıklandı. PMYO eğitim sonu sınav sonuçları ise Polis akademisi Başkanlığı tarafından erişime açıldı. PMYO sonuçları e-devlet Polis Akademisi sınav sonuçları sorgulama sayfası üzerinden görüntülenebilecek.
POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA E-DEVLET
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