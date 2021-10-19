PMYO ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 29-30 Eylül 2021 tarihlerindeyapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına dair detaylar araştırılıyor.

PMYO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29-30 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınavın sonuçları açıklandı. PMYO eğitim sonu sınav sonuçları ise Polis akademisi Başkanlığı tarafından erişime açıldı. PMYO sonuçları e-devlet Polis Akademisi sınav sonuçları sorgulama sayfası üzerinden görüntülenebilecek.

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