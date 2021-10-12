PMPL Türkiye'de 2. hafta karşılaşmaları başlıyor!

Geçtiğimiz hafta oynanan haftalık maçlar ve süper hafta sonu karşılaşmalarının ardından PMPL Türkiye'de 2. hafta karşılaşmaları dakikalar sonra canlı yayınlarda başlıyor. 5 Maç oynanacak hafta tam 3 gün sürecek ve takımlar şampiyonluk unvanı için çarpışacaklar. Turnuvanın favori takımları S2G Esports, Futbolist ve Next Rüya Gaming gibi görünüyor. Bu takımların yanı sıra Surreal Esports, Beşiktaş Esports, fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor'da turnuvanın ilk haftasında inanılmaz işler başardı. Bakalım süper hafta sonundan önce tamamlanacak olan 2. afta mücadeleleri nasıl bize mücadeleler izletecek?

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