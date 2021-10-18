PMPL Türkiye 2. Süper Hafta Sonu 3. gün sonunda oluşan liderlik tablosu karşınızda, Beşiktaş Esports kazandığı harita farkı ile S2G Esports'u ikinciliğe itmeyi başardı. Takımlar süper hafta sonu karşılaşmaları ile ekstra $1000 para ödülünün sahibi olmak için kıyasıya mücadelesini sürdürüyor. Normal hafta maçlarının yanı sıra bu maçlar hem izleyiciyi hem de takımları mutlu ediyor gibi görünüyor!

Son güne birinci sırada giren S2G Esports zirve yarışında rakibi Beşiktaş Esports'un arkasına düştü. Beşiktaş süper hafta sonu sıralamalarında hep üçüncü ve dördüncü olurken bu hafta inanılmaz bir performans ile zirveye oturmayı başardı!

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