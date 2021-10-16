PlayStation yılın en iyi platformu ödülünü kazandı

Google Stadia, Nintendo, PC ve Xbox'ı içeren zengin bir rekabet sonucunda PlayStation yarıştan galip ayrıldı. PlayStation ve Xbox'ın yeni nesil konsolları piyasaya sürülmesiyle her oyun platformu için büyük bir yıl olurken, Google Stadia 2019 lansmanından sonra ikinci yılına girdi.

PC oyuncuları ayrıca bir dizi yeni nesil grafik kartı ve CPU'nun mağazalara çarptığını görüdler. PlayStation sıkı çekişmeli bir oylamada oyların %35'ini aldı ve PC ikinci, Xbox üçüncü, Nintendo dördüncü ve Google Stadia ise son sırada yer aldı.

PS5'in başarılı bir lansman ve Ratchet ve Clank: Rift Apart, Returnal ve Miles Morales gibi mağazalara isabet eden bir dizi oyun görmesiyle PlayStation'ın ödülü almasını görmek çok da sürpriz olmadı.

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