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Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı Çalınan papağan sahibine teslim edildi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki petshoptan papağan cinsi kuş çaldıkları belirlenen 2 şüpheli Reyhanlı ilçesinde gözaltına yakalandı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı

Çalınan papağan sahibine teslim edildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki petshoptan papağan cinsi kuş çaldıkları belirlenen 2 şüpheli Reyhanlı ilçesinde gözaltına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan bir petshopta meydana gelen papağan hırsızlığı olayının faillerinin tespiti ve çalınan papağanın bulunması için İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmada hırsızlık şüphelilerinin yabancı uyruklu Z.A. ve A.E. olduğu belirlendi. Polis, hırsızlık şüphelisi 2 şahsı Reyhanlı ilçesinde gözaltına aldı. Çalınan papağan ise sahibine teslim edildi.

Emniyete götürülen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı

Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı

Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı

Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı
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