Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Pendik'te Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik istikametinden Kurtköy istikametine giden Nurbet Sait Ergül kontrolündeki 34 EKB 788 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Semih Aydın hakimiyetindeki 34 KR 4692 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan Adem Öztürk, Adem Arızalı, Çağatay Şimşek ve Ufuk Şahinli yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahale sonrası çevredeki hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Enes Şamil Gönenç/İHA)

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

 Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...

 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracının camını yumrukladı

İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracının camını yumrukladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title