Son dakika haber | Pendik'te 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te dün iki otomobilin kafa kafa çarpıştığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere kazaya, sürücüsünün hatalı şekilde yola girdiği başka bir otomobilin neden olduğu yansıdı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kurtköy Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Nurbek Ergül'ün kullandığı 34 KR 4692 plakalı otomobil, Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde ilerlediği sırada Pendik Köprüsü yönünde ilerleyen Adem Öztürk yönetimindeki 34 EKB 788 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken bugün ise olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

KAZAYA KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞTİREN SÜRÜCÜNÜN ARACI NEDEN OLMUŞ