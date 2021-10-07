Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı (2)

KOCAELİ (DHA) - BOĞUŞMA SIRASINDA ELİNDEN YARALANMIŞ

İzmit'te trans birey Nefes Balkan'ın kasten öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Tunahan T.'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti. Tunahan T.'nin, Nefes Balkan ile boğuştuğu sırada elinden yaralandığı öğrenildi.