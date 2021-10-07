Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı (2)

BOĞUŞMA SIRASINDA ELİNDEN YARALANMIŞ İzmit'te trans birey Nefes Balkan'ın kasten öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Tunahan T.'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti.

KOCAELİ (DHA) - BOĞUŞMA SIRASINDA ELİNDEN YARALANMIŞ

İzmit'te trans birey Nefes Balkan'ın kasten öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Tunahan T.'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti. Tunahan T.'nin, Nefes Balkan ile boğuştuğu sırada elinden yaralandığı öğrenildi.


Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı (2)

Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı (2)

Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Özge Özder Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 23:31:51. #1.17#