PENCEREDEN DÜŞEN 93 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ - Haberler
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PENCEREDEN DÜŞEN 93 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta dengesini kaybederek 5'inci kattaki evin penceresinden düşen Cennet Şener (93) hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta dengesini kaybederek 5'inci kattaki evin penceresinden düşen Cennet Şener (93) hayatını kaybetti. Şener'in düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 10 katlı apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Cennet Şener, iddiaya göre dengesini kaybederek pencereden düştü. Binanın girişindeki iş yerinde çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cennet Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyup olay yerine gelen Şener'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şener'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Şener'in düşmesi ve daha sonra ekiplerin olay yerine gelmesi yer aldı.

PENCEREDEN DÜŞEN 93 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

PENCEREDEN DÜŞEN 93 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

PENCEREDEN DÜŞEN 93 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

PENCEREDEN DÜŞEN 93 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

PENCEREDEN DÜŞEN 93 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

PENCEREDEN DÜŞEN 93 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: PENCEREDEN DÜŞEN 93 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ - Haberler
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