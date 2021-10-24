PAYDAY 3 Tanıdık Yüzler İçerecek

PAYDAY 3 tanıdık yüzler ile geliyor. New York City'de geçecek oyun, eskiden tanıdığımız bazı karakterlere ev sahipliği yapacak.

PAYDAY 3, Overkill Software tarafından geliştirilen ve Starbreeze Studios tarafından yayımlanan PAYDAY serisinin en yeni oyunu olacak. 2023 yılında çıkması beklenen soygun temalı nişancı oyunu PAYDAY 3, bazı tanıdık yüzler ile oyuncuları mutlu edecek. Serinin ilk oyunu PAYDAY: The Heist'tan beri serinin ikonik karakterleri olan, orijinal dörtlü Dallas, Hoxton, Chains ve Wolf, 3. oyunda da yer alacak.

PAYDAY: The Heist'ta "Payday Gang" ya da "Payday Clowns" olarak anılan dört ana karakterimiz, palyaço maskeleriyle şehre korku salmış soygunculardı. PAYDAY 2'de şöhreti artan ekibe ünlü film karakteri John Wick de dahil olmak üzere toplam 18 yeni soyguncu eklenmiş ve oynanabilir karakter sayımızı 22'ye çıkarmıştı. PAYDAY 2'nin sonunda karakterlerimiz kendi hayatlarını kurmak üzere ekibi dağıtsa da, yeni haberler e göre 4 ana karakterimiz bir şekilde hikayeye geri dönmeyi başaracak.

PAYDAY 3 Çıkış Tarihi Resmi Olarak Açıklandı

PAYDAY 10. Yıla Özel Canlı Yayını

PAYDAY 3 hakkındaki yeni görselleri, PAYDAY serisinin 10. yılına özel yapılan canlı yayını izleyerek görebilirsiniz:

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