PAÜ Hastanesi Üçüncü Kez Ödüle Layık Görüldü

PAÜ Hastanesi Göğüs Cerrahisi AD Başkanı Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş şu açıklamalarda bulundu; Hastanemiz 2021 yılında yapılan Ulusal akciğer sağlığı kongresinde sözlü bildiri ödülüne layık görüldü. Son 7 yılda üçüncü ödüle layık görülmekten dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Ödül kazanan bildirimizin çalışma konumuz trakea cerrahisinde zamanlama ile ilgiliydi bu çalışma aynı zamanda uluslararası bir dergide kabul gördü. Hem nefes borusu hastalıklarında hem yemek borusu hastalıklarında kliniğimizde, stent, lazer ve cerrahi olmak üzere dünyada uygulanan tüm güncel yöntemleri başarı ile uygulamaktan dolayı mutluyuz. Bu tür hastalar için çevre illerden de kliniğimize hastalar yönlendirilmektedir. Bu yönüyle sadece ilimize değil bölgeye hizmet veriyoruz. Bilimsel anlamda da üniversitemizi üst düzeyde temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Bir yandan hastalarımızı sağlığına kavuştururken diğer yandan da bilime katkılarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Özveriyle çalışmalarını sürdüren arkadaşları Dr. Öğretim görevlisi Gökhan Öztürk ve Öğretim Görevlisi Argün Kış, Yeliz Arman Karakaya, Hülya Aybek ve Ferda Bir'e de ayrıca teşekkür eden Doç. Dr. Aydoğmuş PAÜ Hastanesi olarak yeniliklerle hastalara hizmet vermeye devam edeceklerini bildirdi.

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