PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale semalarında ' Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

Beyaz cennetin semalarında uçan balonlar cumhuriyet coşkusunu yaşattı

DENİZLİ - Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kırmızı beyaz renklerle donatılan balonlar, beyaz cennetin semalarında cumhuriyet coşkusu yaşattı.

Denizli'de MHP Pamukkale İlçe Teşkilatı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü farklı bir etkinlikte kutlandı. Üzerinde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı dev afiş asılan balon, dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri altındaki alandan havalandı. İçindeki yolcularla birlikte yerden yaklaşık 1000 metre yükselen balon, yaklaşık 1 saat havada kaldı. Balonu uçuran pilot, yolcularla birlikte travertenler altındaki Kocaçukur mevkiindeki havuzu iniş yapıp tekrar yükseldi.

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunan beyaz cennet Pamukkale'nin tüm güzelliği kırmızı beyaz renklerle süslenen balonla birlikte tekrar objektiflere yansıdı. Pamukkale semalarında gerçekleşen cumhuriyet yolculuğu, drone ile havadan da görüntülendi. MHP Pamukkale İlçe Başkanı Yılmaz tarafından daha sonra 500 adet bayrak dağıtıldı.

MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, tüm ulusun şanlı bayramını kutladıklarını söyledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitleri saygı, minnetle bir kez daha andıklarını belirten İlçe Başkanı Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, minnetle şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Aynı aşkla, şevkle, inançla Pamukkale'den tüm Türkiye ye sevgiler, belamlar, hürmetler gönderiyorum. Mustafa Kemal Paşa çok yaşa, cumhuriyet çok yaşa" dedi.