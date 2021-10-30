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Palandöken beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

- Palandöken beyaza büründü Erzurum'da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış yüksek kesinlerde kar şekilde görüldü.

ERZURUM (İHA) - - Palandöken beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum'da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış yüksek kesinlerde Kar şekilde görüldü. Palandöken beyaza bürünürken Kayak merkezinde yeni sezon hazırlıklarına start verildi.

Erzurum ve çevresinde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken Palandöken kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum, Kars ve Ağrı'nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin ise aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredeceği, rüzgarın doğu ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesinin beklendiği kaydedildi.

Palandöken beyaza büründü

Palandöken beyaza büründü

Palandöken beyaza büründü

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İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Son Dakika Haberleri
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