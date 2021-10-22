Pakistan-Afganistan arasındaki Spin Boldak sınır kapısı kapatıldı - Haberler
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Pakistan-Afganistan arasındaki Spin Boldak sınır kapısı kapatıldı

AA / Murteza Khaliqi - Haberler | Güncel

Sınırda kalan araç kuyruğu Sınırda kalan insanlar Spin Boldak sınır kapısının açılmasını bekleyen vatandaşlarla röportaj Araç kuyrukları Pakistan-Afganistan arasındaki Spin Boldak sınır kapısı kapatıldıAfganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan Pakistan'a en önemli geçiş güzergahı...

Sınırda kalan araç kuyruğu

Sınırda kalan insanlar

Spin Boldak sınır kapısının açılmasını bekleyen vatandaşlarla röportaj

Araç kuyrukları Pakistan- Afganistan arasındaki Spin Boldak sınır kapısı kapatıldı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan Pakistan'a en önemli geçiş güzergahı olan Spin Boldak sınır kapısı Pakistan tarafından kapatılınca binlerce kişi sınırda kaldı.

Aralarında tedavi için Pakistan'a gitmek isteyen hastaların da bulunduğu kalabalık bekleyişlerini sürdürüyor.

Pakistan-Afganistan arasındaki Spin Boldak sınır kapısı kapatıldı

Pakistan-Afganistan arasındaki Spin Boldak sınır kapısı kapatıldı

Pakistan-Afganistan arasındaki Spin Boldak sınır kapısı kapatıldı

Pakistan-Afganistan arasındaki Spin Boldak sınır kapısı kapatıldı
AA / Murteza Khaliqi - Son Dakika Haberleri
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