Sınırda kalan araç kuyruğu

Sınırda kalan insanlar

Spin Boldak sınır kapısının açılmasını bekleyen vatandaşlarla röportaj

Araç kuyrukları Pakistan- Afganistan arasındaki Spin Boldak sınır kapısı kapatıldı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan Pakistan'a en önemli geçiş güzergahı olan Spin Boldak sınır kapısı Pakistan tarafından kapatılınca binlerce kişi sınırda kaldı.

Aralarında tedavi için Pakistan'a gitmek isteyen hastaların da bulunduğu kalabalık bekleyişlerini sürdürüyor.