OzU LMS Mobil Uygulamasını Bugün Telefonunuza/Tabletinize İndirin!

Değerli OzU Mensupları,

Üniversitemizde kullanılan LMS'in mobil uygulaması OzU LMS, bugün itibariyle kullanıma açılmıştır. OzU LMS, öğrenme ve öğretme deneyimlerinizi zenginleştirmesi amacıyla geliştirilmiştir.

OzU LMS, dersinizle ilgili LMS üzerindeki bilgilere her yerden erişmenize yardımcı olur:

Dersle ilgili tüm bildirimleri anında takip etme (yeni duyuru/ödev/kaynak bildirimi, vb. ). Ders materyallerini indirerek, çevrimdışı her yerden erişme. Tartışma forumlarına kolaylıkla katılabilme. Ödev dosyalarını yükleme (ses, video, vb. ) Notları anlık olarak kolaylıkla görebilme. Dersin katılımcılarıyla mesaj/forum yoluyla kolaylıkla iletişim kurabilme. İos ve Android cihazlarınız için kullanmaya başlayabilirsiniz.

Android iOS

Kurulum ile ilgili kılavuzu buradan inceleyebilirsiniz.

Bilginize.

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