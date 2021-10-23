Özhaseki: Işıl ışıl donatılmış bir Şırnak'ı görmek benim için son derece mutluluk verici

ŞIRNAK (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Şırnak'ta yaşanan terör olaylarında halkın devletinin yanında yer aldığını belirterek, "Teröristler yaktı, yıktı, 10 bin konutu neredeyse bir sene içinde tamamladık. Şırnak'ın yüzde 65'i yıkıldığı bir ortamda buraya gelip, buraya hizmet eden bir kardeşiniz olarak, aradan 5 yıl geçmiş ve çok şükür ihya edilmiş, etrafı ışıl ışıl donatılmış bir Şırnak'ı görmek benim için de son derece mutluluk verici bir olaydır" dedi.

Şırnak'ta bir otelde yapılan '3. Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'na Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Yerel Yönetimler Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu ve 22 ilden 194 belediye başkanı katıldı. Şırnak'ta 2015-2016 yıllarında yaşanan çukur ve barikat eylemleri ve sonrasında yapılan yatırımların yer aldığı kısa film gösteriminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile toplantıya bağlandı.

Şırnak'a gelişi belli olunca sosyal medyadan terör örgütü uzantılarının kendisine niye Şırnak'a gittiklerini sorduğunu aktaran Özhaseki, "Buraya kardeşlik için geldik ve bunu hep beraber göstereceğiz. Şırnak'a gelişimiz belli olunca, bana sosyal medyadan terör örgütü uzantıları yazılar yazdılar. Niye Şırnak'a gidiyorsunuz, orada ne işiniz var dediler. Buradan bir kez daha ilan ediyorum Şırnak bizim, İzmir de İstanbul da Şırnaklılarındır. Biz her yere başımız dik ve alnımız açık gideriz. Bize bunu soranlar, satılık uşaklar, elinizi vicdanınıza koyun 50 kilometre ötede, ta 13 bin kilometre uzaklardan gelen Coniler var. Onlara sorun ne işiniz var diye bize niye soruyorsunuz. Hainler niye geliyorlar onu sorsunlar, vicdanı satılıklar. Niye 13 bin kilometre uzaklardan geliyorlar. Niye milyar dolarlar harcıyorlar burada. Niye buradaki çocukları kandırıp ellerine silah verip dağa gönderiyorlar. Sonra da kardeş kanı dökmeye başlıyorlar. Asıl sormaları gereken bu değil mi? Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin iyiliğini istemeyen sicilli düşmanlarımız var ya buraya kardeşlik getirecekler. Eşitlik, özgürlük getirecekler. Yapmayın ya aklımızla bu kadar da alay etmeyin. Siz de bu kadar aptal durumuna düşmeyin. Nereye gittiler de şimdiye kadar huzur, kardeşlik götürdüler. Gittikleri her yere kan, bela, sorun götürdüler. Başka da hiçbir şeyi götürmediler. Bu ülkelerin eğer bir menfaati olmasa, bir hesapları olmasın adama bitlerini, pirelerini bile vermezler. Bırakın öyle milyar dolarları dökmeyi, biz bunların farkındayız. Biz burada hizmet için varız. Akan gözyaşını dindirmek için varız" diye konuştu.