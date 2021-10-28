Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Duyurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Duyurusu

Habermetre - Haberler | Toplum
Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Duyurusu

Duyuru yazısı için tıklatınız.Önemli: Başvurusu onaylanan kursiyerlerin EBA'ya erişimlerinin sağlanabilmesi için başvuru esnasında bildirdikleri e-posta adreslerine Kullanıcı ID ve şifreleri gönderilecektir.

Duyuru yazısı için tıklatınız.

Önemli:

Başvurusu onaylanan kursiyerlerin EBA'ya erişimlerinin sağlanabilmesi için başvuru esnasında bildirdikleri e-posta adreslerine Kullanıcı ID ve şifreleri gönderilecektir. Girişi yapılan e-posta adresinin doğru olması önem arz etmektedir.

Kursiyerlerin e-posta adreslerine gönderilen şifrelerin en geç 21 Kasım 2021 tarihine kadar EBA' ya giriş yapılarak (eba. gov. tr üzerinden öğretmen-yurt dışı girişi kısmından) aktif hale getirilmesi (bir kez giriş yapılması) gerekmektedir.

Şifrelerini bu tarihten önce aktif hale getirmeyen kursiyerler EBA üzerinden verilecek eğitime ve eğitim sonundaki sınava katılamayacaklardır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title