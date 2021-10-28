Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Duyurusu

Duyuru yazısı için tıklatınız.

Önemli:

Başvurusu onaylanan kursiyerlerin EBA'ya erişimlerinin sağlanabilmesi için başvuru esnasında bildirdikleri e-posta adreslerine Kullanıcı ID ve şifreleri gönderilecektir. Girişi yapılan e-posta adresinin doğru olması önem arz etmektedir.

Kursiyerlerin e-posta adreslerine gönderilen şifrelerin en geç 21 Kasım 2021 tarihine kadar EBA' ya giriş yapılarak (eba. gov. tr üzerinden öğretmen-yurt dışı girişi kısmından) aktif hale getirilmesi (bir kez giriş yapılması) gerekmektedir.

Şifrelerini bu tarihten önce aktif hale getirmeyen kursiyerler EBA üzerinden verilecek eğitime ve eğitim sonundaki sınava katılamayacaklardır.

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