Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Duyurusu
Duyuru yazısı için tıklatınız.Önemli: Başvurusu onaylanan kursiyerlerin EBA'ya erişimlerinin sağlanabilmesi için başvuru esnasında bildirdikleri e-posta adreslerine Kullanıcı ID ve şifreleri gönderilecektir.
Duyuru yazısı için tıklatınız.
Önemli:
Başvurusu onaylanan kursiyerlerin EBA'ya erişimlerinin sağlanabilmesi için başvuru esnasında bildirdikleri e-posta adreslerine Kullanıcı ID ve şifreleri gönderilecektir. Girişi yapılan e-posta adresinin doğru olması önem arz etmektedir.
Kursiyerlerin e-posta adreslerine gönderilen şifrelerin en geç 21 Kasım 2021 tarihine kadar EBA' ya giriş yapılarak (eba. gov. tr üzerinden öğretmen-yurt dışı girişi kısmından) aktif hale getirilmesi (bir kez giriş yapılması) gerekmektedir.
Şifrelerini bu tarihten önce aktif hale getirmeyen kursiyerler EBA üzerinden verilecek eğitime ve eğitim sonundaki sınava katılamayacaklardır.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet