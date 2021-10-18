Özdemir: 'Onun güzel ahlakı ve nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özdemir: "Onun güzel ahlakı ve nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Özdemir:

Havza Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Havza Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara Kandil simidi dağıtıldı.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler ekipleri tarafından Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Zeki Kurt koordinesinde Kevser Camisi önünde Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara yatsı namazının ardından kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Kandiller, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yegane zaman dilimleri. İki cihan Peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini kutlarken onun yaşantısının ve ahlakının örnek alınması ve ülkemizin birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde mübarek gecelerin bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Onun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz" dedi. - SAMSUN

Özdemir: Onun güzel ahlakı ve nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan
Magazin
Spor Fernando Alonso Serdar Aziz
Tüm Haberler Şans Oyunları Gazeteler İsmet Uçma Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Özdemir: 'Onun güzel ahlakı ve nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 11:44:10. #1.13#