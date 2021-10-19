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Son dakika haberleri: ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN CENAZESİ BAYKAR FABRİKASINDAN ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ÖZDEMİR Bayraktar'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Esenyurt'taki BAYKAR'ın fabrikasından alınarak, Fatih Camii'ne götürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ÖZDEMİR Bayraktar'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Esenyurt'taki BAYKAR'ın fabrikasından alınarak, Fatih Camii'ne götürüldü.

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün hayatını kaybetti. Bayraktar'ın ölüm haberini oğlu Haluk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü?" ifadeleri ile duyurdu. Özdemir Bayraktar için Esenyurt'ta bulunan BAYKAR fabrikasında tören düzenledi. Törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi, sol yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne götürüldü. Cenaze namazının öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

Son dakika haberleri: ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN CENAZESİ BAYKAR FABRİKASINDAN ÇIKARILDI

Son dakika haberleri: ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN CENAZESİ BAYKAR FABRİKASINDAN ÇIKARILDI

Son dakika haberleri: ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN CENAZESİ BAYKAR FABRİKASINDAN ÇIKARILDI

Son dakika haberleri: ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN CENAZESİ BAYKAR FABRİKASINDAN ÇIKARILDI

Son dakika haberleri: ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN CENAZESİ BAYKAR FABRİKASINDAN ÇIKARILDI

Son dakika haberleri: ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN CENAZESİ BAYKAR FABRİKASINDAN ÇIKARILDI
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