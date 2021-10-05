Öz Gıda-İş Sendikası ÇAYKUR'daki toplu iş sözleşmesi sürecini değerlendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öz Gıda-İş Sendikası ÇAYKUR'daki toplu iş sözleşmesi sürecini değerlendirdi

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Öz Gıda-İş Sendikası ÇAYKUR'daki toplu iş sözleşmesi sürecini değerlendirdi

Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı Rize Şube Başkanı Hasan Fehmi Bursalı, ÇAYKUR'da 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesiyle önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

RİZE (AA) - Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı Rize Şube Başkanı Hasan Fehmi Bursalı, ÇAYKUR'da 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesiyle önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Bursalı, Rize'de bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Öz Gıda-İş Sendikası olarak yetkili oldukları tarihten itibaren çalışarak, mücadele ederek 180 gün çalışma, ek protokol ile saat ücretlerinde daha önce artış sağladıklarını belirtti.

Öz Gıda-İş Sendikası, Kamu İşverenleri Sendikası, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ve ÇAYKUR ile bir araya gelerek toplu iş sözleşmesini imza altına aldıklarını ifade eden Bursalı, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Bursalı, yapılan görüşmelerde önemli kazanımlar elde edildiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taban ücretine seyyanen gelen zamdan dolayı kaybolan kıdem farklarımızın skala cetvelinde 2015 ve sonrası birleşen saat ücretlerine önemli bir kazanım elde ettik. Sözleşme görüşmelerinin uzamasından dolayı İşçi arkadaşlarımızın şikayetleri ve eleştirilerine göğüs gererek sorumluluk aldık. Almış olduğumuz sorumluluğun karşılığında hem kıdem hem vasıf ücretlerine, yaklaşık 7 bin işçi arkadaşımızı ilgilendiren ek kazanımlar elde ettik."

Kazanımların yeni giren işçileri de kapsadığına dikkat çeken Bursalı, "2021 girişli 660 işçi arkadaşımıza sözleşme başlangıç tarihinde işte olmadıkları için bugüne kadar hiçbir sözleşmede alınmamış seyyanen ve ilk 6 ayın zamları taban ücretin 4100 lira üstünde vasıf farklarını da ekleyerek, bir önceki sözleşmede 4. sınıfa yükselttiğimiz tasnif çalışanlarımıza, bu sözleşmede de fırın dairesinde çalışanlarımızı ekleyerek kazanım elde ettik." diye konuştu.

Bursalı, salgın ve doğal afetlerden dolayı ülke şartları göz önüne alındığında elde edilen bu kazanımların önemli olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
TÜMÖR ALININCA 91 KİLODAN 70 KİLOYA DÜŞTÜ

TÜMÖR ALININCA 91 KİLODAN 70 KİLOYA DÜŞTÜ

 Sanayi sitesinde asit ile siyanürü karıştıran 11 işçi, çıkan gazdan zehirlendi

Sanayi sitesinde asit ile siyanürü karıştıran 11 işçi, çıkan gazdan zehirlendi

 Doğu Karadeniz için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Doğu Karadeniz için "çok kuvvetli yağış" uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Aleyna Tilki
Spor Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz Mehmet Topal
Tüm Haberler Angela Merkel Namaz Vakitleri Gazeteler Mehmet Fatih Emine Erdoğan Sergen Yalçın Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öz Gıda-İş Sendikası ÇAYKUR'daki toplu iş sözleşmesi sürecini değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:40:58. #1.11#