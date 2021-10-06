Oynaması Ücretsiz Ghost Recon Frontline Duyuruldu

Ubisoft, battle-royale türünde oynaması ücretsiz Ghost Recon Frontline oyununu duyurdu.

Dün, Ghost Recon serisinin 20. yıl dönümünü kutlamak adına düzenlenen canlı yayın etkinliğinde, serinin yeni oyunu tanıtıldı. Ubisoft'un Bükreş stüdyosu tarafından geliştirilen Ghost Recon Frontline, ücretsiz bir oyun olacak ve PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia ve Luna platformları için çıkacak. Çıkışından itibaren çapraz platform desteği sunacak. Ancak oyunun henüz bir çıkış tarihi yok.

Oyunun resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, "Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, ünlü Ghost Recon evrenide geçen, oynaması ücretsiz, taktiksel-aksiyon türünde, devasa PVP içeren birinci şahıs nişancı oyunu. Ghost Recon Frontline, stratejik oynanışta tamamen özgürlük için gelişmiş sınıf sistemi ve düşman takımları birçok yolla saf dışı bırakmayı sağlayan geniş çaplı taktiksel destek araçları içeriyor."

Ubisoft, Ghost Recon Frontline'ın "battle-royale türüne yeni bir bakış kazandıracağını" belirtiyor.

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Tom Clancy's Ghost Recon Frontline'da 100'den fazla oyuncu takımlar halinde devasa bir haritada yer alan birçok görevi yerine getirmeye çalışacak. Bu esnada haritada alan daralmayacak. Görevi tamamlamak için belirli noktalardan tahliye olunacak ancak bu esnada kaçmaya çalışan takımın yeri diğer takımlar tarafından haritada gözükecek.

Ghost Recon Frontline'ın çıkışında ekstra oyun modları da yer alacak. 14-21 Ekim tarihleri arasında ise PC platformu üzerinden kapalı beta düzenlenecek. Bu betaya katılmak isteyenler buradan kayıt olabilecekler.

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