Outriders PC için Xbox Game Pass'te çıkışı onaylandı

Outriders, Nisan ayında Xbox Game Pass'e bir ekti, çünkü lansanda abonelik hizmetine katılan ilk gişe rekorları kıran üçüncü taraf oyundu. Yine de bu sadece konsola çıkış yapmıştı. PC'dekilerin oyunu Steam'de normal şekilde satın almaları gerekiyordu.

Ancak beklemeye karar verirseniz, Outriders nikayet 19 Ekim'den itibaren kütüphaneye katılarak Microsoft'un abonelik hizmetinin PC sürümüne geçti. Bu, Microsoft Store'dan da satın alınabileceği anlamına gelir, ancak bu yeni sürümün hepsi Steam ile çapraz oynamayı destekler. Bu arada, oyunu Xbox'ta oynadıysanız, konsol ve Windows (Steam hariç) sürümleri arasında ilerleme aktarabilirsiniz.

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Hala çok yaygın bir senaryo olmasa da, Back 4 Blood geçen hafta PC için Xbox Game Pass'te çıkış yapmıştı ve her zamanki tam lansman fiyatının önüne geçmeden zombileri öldürmenin bir yolunu sundu. Tabii ki, yaklaşan Halo Infinite ve Forza Horizon 5, birinci taraf Microsoft oyunları olmak üzere abonelik hizmetinde ilk gün başlatılacak.

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