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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaraladı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaraladı.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Bartın Karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi.

Karabük'ten Bartın istikametine gitmekte olan Halil Ünlü yönetimindeki 34 HUT 68 plakalı Fiat marka otomobil havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sonucu virajda direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı istikametten gelen Cafer Türkmen yönetimindeki 06 HA 9762 plakalı Ford marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Feride Ünlü, Gülay Port, Özgür Türkmen ve Canberk Öztürk yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 ambulansları ile Jandarma ve Bölge trafik ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Türkmen ve yanındakiler olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Özel Medikar Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

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