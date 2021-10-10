Otomobiliyle çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla dua etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobiliyle çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla dua etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobiliyle çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla dua etti

Aksaray'da otomobiliyle yaşlı adama çarpan kadın sürücü refüjde kanlar içinde yatan yaralı adamın başında gözyaşları dökerek, "Lütfen bir şey olmasın" diye dua etti.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da otomobiliyle yaşlı adama çarpan kadın sürücü refüjde kanlar içinde yatan yaralı adamın başında gözyaşları dökerek, "Lütfen bir şey olmasın" diye Dua etti.

Kaza, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi'nden Coğlaki Mahallesi istikametine seyreden Meltem K. (39) idaresindeki 68 EC 939 plakalı Mercedes marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Bayram Ali Şahan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam kanlar içinde refüje düştü. Kazanın ardından hemen araçtan inerek şoka giren kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarıyla ağır yaralanan yaşlı adamın başucuna oturan sürücü, "Lütfen bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın" diyerek dualar etti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, yaşadığı kazanın şokunu atlatamayan sürücü yine olay yerindeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Otomobiliyle çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla dua etti

Otomobiliyle çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla dua etti

Otomobiliyle çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla dua etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aracıyla önünü kestiği sürücüyü kurşun yağmuruna tuttu! O anlar saniye saniye kamerada

Aracıyla önünü kestiği sürücüyü kurşun yağmuruna tuttu! O anlar saniye saniye kamerada

 Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Burak Sergen Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobiliyle çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla dua etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 15:00:40. #1.12#