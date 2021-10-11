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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (İHA) - Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir İlçesine bağlı Şırnak Mahallesinde meydan geldi. Menderese Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Direk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Direk, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Durumu ağır olan yaşlı adam, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli tıp Kurumuna kaldırılan ceset, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı
İhlas Haber Ajansı / Enver Zencirci - Son Dakika Haberleri
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