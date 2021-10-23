Otomobil kavşağa ters yönden girdi, 4 araç feci şekilde çarpıştı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin kavşağa ters yönden girmesi nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Koca (73) yönetimindeki 26 AB 101 plakalı otomobille kavşağa ters yönden girdi. Ters yönden kavşağa giren otomobile, Kadir Kader (35) yönetimindeki 55 TH 451 plakalı otomobil, Erol Arıoğlu (65) idaresindeki 16 AHL 159 plakalı otomobil ve Engin Kılıç (42) yönetimindeki 16 AEE 556 plakalı otomobil çarptı. Şiddetli çarpışmayla birlikte araçlar savruldu. Kaza sonucu 26 AB 101 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan eşi Fatma Şükran Koca (70) ile 16 AHL 159 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan eşi Fatma Arıoğlu (62) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 4 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)