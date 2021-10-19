Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile forkliftin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile forkliftin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kıbrıs Caddesi Değirmenözü yolu üzeri kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Acar idaresindeki forklift ile Arif Yağcı yönetimindeki 42 M 6148 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Arif Yağcı (65) ile ön koltukta oturan eşi Meryem Yağcı (60) araçta sıkıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ömer Keleş/İHA)

Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı

Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı

Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı

Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı

Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kamyonetin çarptığı kadın öldü, yanından geçen araçların duyarsızlığı pes dedirtti

Kamyonetin çarptığı kadın öldü, yanından geçen araçların duyarsızlığı pes dedirtti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title