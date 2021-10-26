Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı - Haberler
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Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da otobüse binerken maske takmadığı için tartıştığı yolcuyu tabancayla bağından vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'da otobüse binerken maske takmadığı için tartıştığı yolcuyu tabancayla bağından vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesine ait Kültürpark- Kaşınhanı seferine çıkacak olan yolcu otobüsüne Adem S. (38) maske takmadan bindi.

Otobüs şoförü, Kovid-19 önlemlerini gerekçe göstererek, Adem S'yi maske takması için uyardı.

Adem S, bunun üzerine otobüs şoförü ve yolculardan Recep Ceylan ile tartıştı. Tartışmanın ardından otobüsten inen Adem S, evinden aldığı ruhsatsız tabancasıyla bir ticari taksiye binerek, otobüsün güzergahındaki duraklardan birinde bekleme başladı.

Bir süre sonra durağa gelen otobüse binen Adem S, tartıştığı yolcu Ceylan'ı bacağından tabancayla vurup kaçtı.

Yaralanan Ceylan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Ahırlı ilçesi Akkise mahallesinde yakaladı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan şüpheli Adem S'nin tartıştığı yolcuyu vurduktan sonraki anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, yolcu otobüsünün durması, içerideki yolcuların panik halinde dışarıya kaçması yer alıyor.

Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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