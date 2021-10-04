Osmaniye'de 'Dünya Mimarlık Günü' kutlandı - Haberler
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Osmaniye'de "Dünya Mimarlık Günü" kutlandı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de

Osmaniye'de Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaniye Mimarlar Odası İl Temsilcisi Halise Şen ve oda üyeleri, Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Şen, yaptığı açıklamada Mimarlık Günü'nün 1985 yılından bu yana kutlandığını belirtti.

Meslektaşlarının gününü kutlayan Şen, daha sağlıklı, kaliteli, güvenli bir kentsel gelecek için önemli görev üstlenmeye devam edeceklerini kaydetti.

Osmaniye'de Dünya Mimarlık Günü kutlandı

Osmaniye'de Dünya Mimarlık Günü kutlandı

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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