Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı - Haberler
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Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de dağcılar orman yangınlarında zarar gören bölgede doğa yürüyüşü yaptı

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Derneği (ODAK) üyeleri temmuzda çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda, "Elinle yaktığın ateşi gözyaşınla söndüremezsin" sloganıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Derneği (ODAK) üyeleri temmuzda çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda, "Elinle yaktığın ateşi gözyaşınla söndüremezsin" sloganıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, yaptığı açıklamada, ormanların önemine dikkati çekmek için yürüyüş etkinliği yaptıklarını belirtti.

Yanan ormanlık alanda yürümenin üzüntü verici olduğunu aktaran Doğan, "Bu yıl ülkemizde yaşanan orman yangınlarından ilimiz de etkilendi. Milli Park statüsünde olan Aslantaş Milli Parkımız da bu yangında büyük zarar gördü. Kulüp gönüllülerimizle yangında gönüllü olarak çalıştık. Bölgede doğa yürüyüşü düzenleyip yangının zararlarını yerinde görüp hissettik. Bölgede uçan bir kuş bile göremedik. Ağaçlık alanda yürümeye başladığımızda, yeşilin nasıl da doğaya serinlik, oksijen kattığını hissederek yürüdük." dedi.

Etkinlikte yaban hayvanları için doğaya yem de bırakıldı.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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